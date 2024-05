Eurovision : 47 ans après sa victoire, Marie Myriam "aimerait bien passer le relais"

La dernière Française à avoir remporté l’Eurovision a suivi de près l’édition 2024 du concours qui s’est tenue ce samedi 11 mai à Malmö. Elle regrette que Slimane, qu’elle a trouvé "merveilleux", ne soit pas reparti avec le trophée. Invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi, la septuagénaire revient aussi sur le point commun entre sa prestation et celle du coach de "The Voice Kids".

Son nom revient malgré elle sur le devant de la scène à la même période chaque année. Car depuis elle, plus aucun représentant français n’a apposé son nom au palmarès de l’Eurovision. Marie Myriam, qui l’a emporté en 1977 avec sa chanson "L’Oiseau et l’enfant", "aimerait bien passer le relais". "Ça doit être écrit quelque part que je dois attendre, donc j’attends", sourit-elle dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi. Deux jours plus tôt, elle suivait avec attention la prestation "extraordinaire" et "spectaculaire" de Slimane, qu’elle a trouvé "merveilleux".

J'aurais aimé que Slimane gagne Marie Myriam

Le coach de "The Voice Kids" s’est classé quatrième avec sa chanson "Mon amour" lors de l’édition 2024 qui se déroulait à Malmö en Suède. Le candidat français a notamment charmé les votants avec un impressionnant passage a cappella en milieu de chanson. Il y a 47 ans, Marie Myriam avait fait la même chose. "Je commençais par ça, c’était la peur de ma vie", raconte-t-elle. "J’étais la sombre inconnue du concours, mais ce n’était pas mon problème. Mon problème, c’était mes huit premières mesures où l’orchestre joue l’intro, tout s’arrête et je chante toute seule", se souvient celle qui n’avait alors que 20 ans.

Si elle trouve que Nemo, l’artiste non-binaire représentant la Suisse, "mérite évidemment sa victoire", Marie Myriam "aurait aimé que Slimane gagne". "Pour moi, c’était une vraie chanson. Maintenant, il n’y a plus d’orchestre. Ça n’a plus le même truc. Ils font beaucoup de chorégraphie. Slimane, c’est d’une simplicité et d’une beauté sa chanson. Il l’a chantée avec le cœur, avec l’âme", insiste-t-elle, regrettant aussi que le concours se soit politisé ces dernières années.