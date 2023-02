Édulcorés au Royaume-Uni, les romans de Roald Dahl ne seront pas modifiés en France

Les premiers romans de Roald Dahl ont été traduits en français dans les années 1960. Gallimard a publié James et la Grosse Pêche en 1966, et Charlie et la Chocolaterie en 1967, pour ensuite les rééditer régulièrement. Mais la réécriture n’est pas à l’ordre du jour dans l’Hexagone et "ne concerne que la Grande-Bretagne". "Nous n'avons jamais modifié les textes de Roald Dahl, et à ce jour ce n'est pas en projet", a indiqué à l'AFP une porte-parole de Gallimard Jeunesse. "Un roman de Roald Dahl réécrit n'est plus un roman de Roald Dahl", a écrit de son côté la traductrice et chroniqueuse Bérengère Viennot sur Slate. Une plume que les petits Français pourront continuer à apprécier comme leurs aînés il y a 50 ans.