L'écrivain et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez avait une fille cachée

L'article d'El Universal ne précise pas si Mercedes connaissait l'existence d'Indira. "Il est très probable que Mercedes ait eu l'intuition de ce qui s'était passé entre Susana et Garcia Marquez, mais jusqu'à la fin de sa vie, elle a maintenu la discrétion et le silence. Cependant, la révélation de l'existence d'Indira a été un cataclysme familial", affirme l'auteur. "Jusqu'à la fin, García Márquez a gardé un œil sur" sa fille, assure Gustavo Tatis.

Dans les années 1990, le lauréat du prix Nobel 1982 avait déclaré que "tout écrivain a trois vies : une publique, une privée et une secrète". Dans son cas, "dans chacune de ses trois vies, les femmes ont joué un rôle clé", a commenté le journaliste, auteur de ces révélations. Gabriel García Márquez et son épouse ont eu deux fils, Gonzalo et Rodrigo, qui ont publié l'année dernière le livre Les adieux à Gabo et Mercedes, consacré aux derniers jours du monument de la littérature contemporaine.