Mais qui est le "Cher Connard" du nouveau roman de Virginie Despentes ?

Sur le fond, en revanche, la romancière de 53 ans ne refuse pas la conversation, au contraire. Présenté ici et là comme une version punk des Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, Cher Connard est conçu autour de la correspondance entre Oscar Jayak, un romancier à la mode, rattrapé par le mouvement MeToo, et Rebecca, l’actrice dont il a moqué le vieillissement sur les réseaux sociaux après l’avoir aperçue à la terrasse d’un restaurant. Et la riposte est cinglante :

"Cher Connard, j’ai lu ce que tu as publié sur ton comte Insta. Tu es comme un pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant et très désagréable. Ouin, ouin, ouin, je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine comme un chihuaha parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve, je t’écris." Au fil des messages, l’un et l’autre se dévoilent pour le meilleur et pour le pire.