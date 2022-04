Paradis ou cauchemar ? L’île privée de Johnny Depp s’invite au procès contre Amber Heard

Pour faire fonctionner Little Hall's Pond Cay, et pouvoir s’y rendre à l’envie entre deux tournages, Johnny Depp dispose d’un personnel qui réside sur place à l’année. À sa tête, une certaine Tara Roberts, payée 10.000 dollars par mois, qui a témoigné ce mardi par visioconférence devant le tribunal de Fairfax en Virginie. Car si l’île a abrité le mariage de l’acteur avec Amber Heard, en mars 2015, les choses y ont rapidement dégénéré. En décembre de la même année, une violente dispute éclate entre les époux.

Tara Roberts a raconté avoir vu Amber Heard "attraper violemment Johnny Depp par le t-shirt pour le ramener à l’intérieur de la maison. C’était entre eux, mais j’ai eu peur de ce qui allait arriver, et je me suis dit qu’il fallait que j’intervienne". À l’intérieur, elle découvre l’actrice en train "d’arracher les vêtements" de son mari et de lui "tirer les cheveux". Plus tard, elle constatera une blessure sur l’arête du nez de son patron, même si elle avoue être incapable d’en expliquer en provenance.