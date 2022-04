Cristiano Ronaldo absent des terrains ce mardi soir après la mort de son fils

La rencontre, comptant pour la 30e journée de Premier League, pourrait être marquée par un vibrant hommage des supporters de Liverpool. Sur les réseaux sociaux, certains appellent déjà à applaudir lors de la 7e minute de jeu. Un clin d’œil au numéro fétiche de la star portugaise, mais aussi à l’hymne des Reds, "You’ll never walk alone". Car dans ce drame si personnel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez "ne marcheront jamais seuls".