"Le Suppléant", l’autobiographie choc du prince Harry, disponible en France en janvier

Sont annoncées des mémoires "d’une honnêteté brute et sans fard", "un livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d’interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l’amour face au chagrin". "Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire", précise la maison d’éditions. Il devrait revenir sur le choc de la mort de sa mère Diana, ses tensions avec son père Charles et son frère William ou encore son coup de foudre avec l’actrice américaine Meghan Markle. Ce dernier a déjà été raconté en détail dans Harry et Meghan, libres, une biographie publiée en 2020. Les Sussex ont toujours affirmé ne pas avoir participé à ce projet. On imagine aisément qu’un nouveau chapitre a dû être écrit à la hâte après le décès de sa bien-aimée Granny, Elizabeth II.