Roald Dahl réécrit au Royaume-Uni ? Camilla fait reculer (en partie) l'éditeur

Mais il faut croire que la voix de la reine consort porté plus que les autres car dès le lendemain, Puffin Books a annoncé que les textes originaux de Roald Dahl ne disparaîtraient pas. 17 d’entre eux seront même republiés "plus tard dans l’année" avec des archives "correspondant à chaque histoire". Sont notamment concernés Charlie et la chocolaterie, Matilda et Le Bon Gros Géant. Ces livres cohabiteront avec des éditions édulcorées. "Les lecteurs pourront choisir la version des histoires de Dahl qu’ils préfèrent", note Puffin Books, assurant "avoir écouté le débat". Un débat qui n’a pas eu lieu en France, où Gallimard Jeunesse n’a jamais eu pour projet de modifier les romans du Britannique.