Loin des siens, Charlène de Monaco fête ses 44 ans avec le film de sa vie sur Instagram

Publié sur Instagram, le clip voit défiler pendant plus de 3 minutes une série de photos des moments marquants de la princesse. De ses premiers mois entourés de ses parents à son mariage avec le prince Albert à l’été 2011, en passant par la naissance de ses enfants Jacques et Gabriella ainsi que sa carrière de nageuse. Charlène apparaît souriante sur des clichés pris l’an dernier en Afrique du Sud, au plus près de la faune qu’elle souhaite protéger à tout prix.