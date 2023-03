"Y'a Georges-Alain !" : comment l’ancien élève de la Star Ac s’est retrouvé dans "LOL" saison 3

Georges-Alain Jones était l’un des élèves les plus charismatiques de l'émission de chant de TF1, le rebelle de la deuxième promotion. "Il cassait les portes, il chantait mal mais on l’adorait", se souvient Philippe Lacheau. "C’était mon préféré !", nous explique Laura Felpin, qui a choisi de faire appel à lui pour sa carte joker dans "LOL" afin de tenter de faire rire ses adversaires. "Je voulais faire un personnage. J'imaginais quelqu’un d’inattendu qui viendrait me rejoindre", détaille-t-elle. Elle pense à d’abord à Philippe Risoli, l’ancien animateur du "Juste prix" sur TF1, puis aux présentatrices Marie-Ange Nardi et Evelyne Thomas. "Je voulais juste qu’elle passe quand je dirais 'Et ça, c’est mon choix' mais c’était nul", sourit-elle.