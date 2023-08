Le rappeur Lomepal visé par une enquête préliminaire pour viol

Le rappeur Lomepal accusé de viol. Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'encontre de l'artiste de 31 ans, confirmant une information du site Actu.fr. Des investigations qui font suite à une plainte déposée en 2020 pour des faits qui seraient survenus trois ans plus tôt à l'étranger, plus précisément à New York selon le Parisien. Le quotidien ajoute que la plaignante serait une connaissance de l'artiste. "Les investigations se poursuivent", a précisé le parquet qui a confié l'enquête au 3e district de la police judiciaire (DPJ) de Paris.