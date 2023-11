Lorie revient à la musique avec "Sur un air latino", un remix de son tube sorti il y a 20 ans

Après s’être consacrée à la comédie ces dernières années, la chanteuse retrouve ses premières amours. Elle publie ce lundi 20 novembre une nouvelle version de sa chanson estivale "Sur un air latino" en duo avec l’artiste Brö. Ses fans réclament déjà une tournée best of de ses plus grands tubes…

Elle a donné un coup de jeune à l’un de ses titres les plus emblématiques tout en offrant un sacré coup de vieux à ses fans de la première heure. Car pour son retour à la musique, Lorie a décidé de remettre au goût du jour son tube de l’été 2003, "Sur un air latino", extrait de son deuxième album "Tendrement".

"Ça faisait un petit moment que j’y réfléchissais… Un petit moment qu’on y travaille… Et voilà ça y est !", écrivait vendredi la chanteuse sur ses réseaux sociaux en teasant l’arrivée de ce single pas si nouveau. "On s’est beaucoup amusé en studio, on ne s’est rien interdit… Et ça s’entend", ajoutait-elle.

La première surprise d’une longue série qui arrive Lorie

Plus urbain, moins latino, c’est vrai que ce "Sur un air latino (2023)" n’a pas grand-chose à voir avec l’original, qui cumule 10 millions de vues sur YouTube. Une chanson qu’elle a écrite dans sa chambre d’ado, en "se visualisant en train de danser sur la plage", comme elle le racontait à Pure Charts. Figure de la troupe des Enfoirés, Lorie reprend la chanson avec la jeune artiste Brö, dont la "nouvelle variété" est un doux mélange des genres.

"J’adore sa singularité et son univers musical sans limite", explique celle qui depuis quelques années a ajouté son nom de famille à son nom de scène pour ses activités professionnelles. Ces dernières années, Lorie Pester a mis de côté la musique pour se consacrer à la comédie. Elle a notamment tenu l’un des premiers rôles au lancement de Demain nous appartient, le feuilleton quotidien de TF1.

Souffrant d’endométriose, Lorie a médiatisé son combat pour devenir mère et l’hystérectomie qu’elle a subie avant de fêter ses 40 ans. Elle a aussi présenté cette année une série documentaire sur la santé des femmes sur la chaîne RMC Story. Née à l’été 2020, sa fille Nina se fait régulièrement entendre dans les vidéos Instagram de la chanteuse qui n’a plus sorti d’album depuis "Les choses de la vie" il y a six ans.

En studio depuis le début de l’année, Lorie assure que la reprise de "Sur un air latino" n’est que "la première surprise d’une longue série qui arrive". Le clip de la version 2023 regorge d’images d’archives de ses tournées précédentes. Le public réclame déjà un spectacle best of réunissant ses meilleurs tubes. De Taylor Swift à Matt Pokora, ces spectacles sont tellement dans l’air du temps que ses fans n’attendent qu’une chose, que leur "meilleure amie" Lorie fasse la même chose.