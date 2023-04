Lors du couronnement, Camilla sera entourée par sa sœur, ses petits-fils… et même son ex-mari

Chez les Windsor comme chez les Toretto dans la saga Fast and Furious, un même mot d’ordre : l’essentiel, c’est la famille. À trop parler des bisbilles qui déchirent celle de Charles III, on en oublierait presque que Camilla a également construit la sienne de son côté. Mais point de drame et de rupture, le clan Parker-Bowles semble plus soudé que jamais à l’approche du couronnement qu’ils vivront tous ensemble, au plus près de leur matriarche.