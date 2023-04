"La volonté du roi Krogold" : Gallimard publie un roman inédit de Louis-Ferdinand Céline

Céline n'a pas dit son dernier mot. Après Guerre et Londres, un dernier roman inédit, retrouvé dans les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline est publié ce jeudi 27 avril, aux éditions Gallimard. Il s'agit de La Volonté du roi Krogold, un conte médiéval que Céline (1894-1961) appelait une "légende gaélique".

L'ouvrage sort en deux versions. La première, tapée à la machine par l'auteur, "datant de la première moitié des années 1930", est intitulée "La Légende du roi René". Et la seconde, le manuscrit portant le titre finalement retenu, peut être datée de "1939-1940". "Ces deux pièces majeures, inédites et diversement incomplètes, relèvent d'un même projet tout en se distinguant par d'importantes évolutions stylistiques et narratives", précise Gallimard dans un communiqué.