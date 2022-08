Lourdes, la fille aînée de Madonna, se lance dans la musique

"Elle m’a dit de faire attention et de réfléchir aux raisons pour lesquelles je voulais être connue", dit Lourdes Leon de sa mère dans le même entretien. "J’ai beaucoup pensé à ça récemment parce qu’en tant que ‘mannequin’, tu te reposes sur ton physique. Ça peut être très bouleversant et potentiellement causer beaucoup d’incertitudes. Bien sûr que tu ne seras pas la même toute ta vie. Ma mère insiste beaucoup pour que je réfléchisse aux raisons pour lesquelles je veux être connue, au-delà de mon physique", martèle-t-elle. Et si ce premier single n’était qu’une première étape pour la fille de la reine de la pop ?