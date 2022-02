Emmanuel Macron l’installe mercredi au Louvre Lens : mais qui est le Scribe Accroupi ?

"C'est un prêt auquel le président est particulièrement attaché et qui a fait l’objet d’échanges entre lui et la présidente-directrice du Louvre Laurence des Cars", a indiqué lundi l'Élysée qui y voit un symbole "de la politique de décentralisation et de circulation des collections". Mercredi, Emmanuel Macron sera guidé par un groupe de collégiens qui ont suivi des ateliers avec le musée pour devenir eux-mêmes médiateurs ou guides lors de la Nuit européenne des musées.