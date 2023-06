Luc Besson accusé de viols : la cour de cassation confirme le non-lieu en faveur du cinéaste

Deux mois plus tard, elle portera plainte pour d’autres viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2018 au cours d’une "relation d’emprise professionnelle". Une période au cours de laquelle elle a tenu de petits rôles dans Valerian et la cité des mille planètes et Taxi 5, deux productions du cinéaste. Un an après ses accusations, elle apparaîtra sur le tapis rouge du Festival de Cannes, l'inscription "Stop violence against women" (arrêtez les violences contre les femmes - ndlr) sur le dos.