Luc Besson revient avec "Dogman" : on a vu les premières images de son nouveau film

Perruque blonde et rouge à lèvres carmin à la Marilyn Monroe, sourire inquiétant à la Joker… C’est un visage encore peu connu du grand public, celui de l’Américain Caleb Landry Jones, que Luc Besson est allé chercher pour interpréter ce nouveau personnage qu'on retrouve dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat, face à une jeune inspectrice interprétée par Jonica T. Gibbs, qu'on a pu voir dans la comédie horrifique Fresh sur Disney+. Quel crime a-t-il commis exactement ? Le mystère reste entier à ce stade.

Acteur et chanteur texan de 33 ans, Caleb Landry Jones a fait sa première apparition à l’écran dans No Country For Old Men des frères Coen. En 2012, il tenait le rôle principal de Antiviral, le premier film de Brandon Cronenberg. Depuis, on l’a revu au cinéma dans Get Out, Three Billboards et surtout Nitram, l’histoire vraie du tueur de masse australien Martin John Bryant. Pour sa performance stupéfiante, il a reçu le prix d’interprétation du Festival de Cannes, en 2021.