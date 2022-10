Ces enfants de stars nous font (presque) oublier leurs parents

Le grand public l’a découverte en 2016 dans l'incroybale pub Kenzo réalisée par Spike Jonze. Margaret Qualley est la plus jeune de trois enfants de l’actrice Andie McDowell et du mannequin Paul Qualley. Si les fans de série l’avaient repéré dans The Leftovers, la géniale série de HBO, c’est grâce au rôle de Pussycat dans Once upon a time in Hollywood face à Brad Pitt qu’elle a explosé au cinéma. Depuis, elle enchaîne les rôles forts avec en point d’orgue son rôle de maman SDF dans la série Maid sur Netflix, où elle donne la réplique à sa mère. L’an prochain, on la reverra sur grand écran dans Stars at noon, le thriller politique et brûlant de Claire Denis, primé au dernier Festival de Cannes.