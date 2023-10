Le Nobel de littérature va-t-il être décerné à une opposante à Vladimir Poutine ?

C’est la plume russe vivante la plus lue à l’étranger. Un an après le sacre de la Française Annie Ernaux, la romancière Ludmila Oulitskaïa, 80 ans, figure parmi les noms qui reviennent le plus souvent chez les pronostiqueurs à l’approche de la remise du prix Nobel de littérature, ce jeudi à Stockholm. "La choisir prouverait que la littérature reste libre face à la politique", estime auprès de l’AFP Lisa Irenius, le cheffe du service culturel du quotidien suédois Svenska Dagbladet.

Née en 1943 dans l'Oural où ses parents avaient été évacués pendant la guerre, Ludmila Oulitskaïa a grandi à Moscou et fait des études de biologie et de génétique. En 1970, époque où Léonid Brejnev impose un contrôle draconien sur la vie politique, idéologique et culturelle en URSS, elle perd sa chaire de génétique en raison de sa proximité avec des dissidents.