"Lupin" : Netflix dévoile les premières images de la saison 3 avec Omar Sy

"Quitte à disparaitre, autant le faire en beauté". Netflix a dévoilé les premières images de la saison 3 de Lupin, sa fiction à succès portée par Omar Sy. Une façon de faire patienter les nombreux fans de la série dont on ne connaît toujours pas la date de diffusion. "J'ai vengé mon père, j'ai dû protéger ma famille, j'ai voulu rester dans l'ombre mais je suis rentré dans la lumière. Maintenant, regardez-moi disparaître", lance avec Malice Assane Diop, le personnage campé par Omar Sy.

Si cette bande-annonce ne regorge pas de grosses révélations, elle confirme que le cambrioleur la plus populaire du petit écran est loin d'avoir dit son dernier mot. Lancé en janvier 2021, Lupin a fait un véritable carton sur la plateforme. La première saison avait été visionnée par 76 millions de foyers à travers le monde et s'est hissée en tête des contenus les plus visionnés de la plateforme aux États-Unis. Soit une première pour une série française.