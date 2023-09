"Lupin" de retour : Netflix dévoile une bande-annonce réjouissante de la troisième saison de la série avec Omar Sy

"Se faire cambrioler est une expérience désagréable". Sauf quand le cambrioleur s'appelle Assane Diop. Netflix a dévoilé la bande-annonce très attendue de la troisième saison de Lupin. Près de deux ans et demi après la fin de la saison 2, Omar Sy reprend du service dès le 5 octobre pour sept épisodes qui s'annoncent réjouissants pour les fans.

"Désormais dans la clandestinité, Assane doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane n’y tient plus et décide de revenir à Paris pour leur faire une proposition un peu folle : quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs", explique Netflix qui a dévoilé, au passage, le synopsis de cette nouvelle saison. "Mais les fantômes du passé ne sont jamais bien loin, et un retour inattendu va chambouler tout son plan"…