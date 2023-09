"Lupin" saison 3 : Netflix fait disparaitre les bijoux des affiches publicitaires

Assane Diop serait-il passé par là ? Pour promouvoir la nouvelle saison de Lupin qui arrive le 5 octobre, Netflix a joué la carte du détournement publicitaire. Après avoir envoyé Omar Sy coller des affiches de la série incognito dans le métro ou lancé un jeu de piste pour trouver la date de sortie de la saison 3, la plateforme a imaginé une série de fausses affiches publicitaires dans lesquelles les bijoux ont été dérobés.

Sur les cinq affiches créées pour l'occasion – et qui s'inspirent des codes de Rolex, Cartier, Channel, Hermès et Tiffany&Co –, on découvre des mannequins qui posent avec des bijoux qui ont mystérieusement disparu. Ne restent que des traces blanches aux poignets ou sur les doigts. Et la mention de "Lupin" qui reprend la typographie des marques en question.