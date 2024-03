Valérie Karsenti dans "Lycée Toulouse-Lautrec" : "La différence, quelle qu’elle soit, est une chance"

Ce lundi, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la saison 2 de "Lycée Toulouse-Lautrec". Valérie Karsenti, la CPE de l'établissement, et Stéphane De Groodt, qui joue le proviseur, nous parlent de leur rapport au handicap. Tous les épisodes de "Lycée Toulouse-Lautrec" sont à retrouver en streaming sur TF1+.

C'est un savoureux duo. Ce lundi, Valérie Karsenti et Stéphane De Groodt endossent une dernière fois leur costume de CPE et de proviseur pour les ultimes épisodes de Lycée Toulouse-Lautrec. "Cette deuxième saison a permis de lever le voile sur le drame intime de Madame Lespic, la Conseillère principale d'éducation. On découvre qu'elle n'a pas encore fait le deuil de sa fille, ce qui explique sa froideur. C’est un sujet difficile, mais il est amené de façon très sensible, à l'image de la série", nous a confié Valérie Karsenti.

Du côté de Monsieur Feuillate, le proviseur joué par Stéphane De Groodt, ça ne va pas fort non plus puisqu'il est confronté au mal-être de son fils Jules qui sombre dans l'addiction aux médicaments. "J’ai trouvé qu’il y avait un côté plus dramatique dans cette saison. Comme mon fils n’est plus incarné par le même comédien, j'avoue que ça a été un peu particulier pour moi au départ. Mais j’ai de la chance, car Théo Augier (qui remplace Abraham Wapler, NDLR) est formidable", poursuit le comédien ravi d'avoir retrouvé Valérie Karsenti.

Au début, j'étais un peu désemparé et maladroit face aux jeunes en situation de handicap Stéphane De Groodt

Il faut dire que leur duo pince-sans-rire est absolument exquis. "Nous avons une réelle complicité. Je devine tout de suite la manière qu’elle va réagir et le registre sur lequel on peut aller", confirme le comédien belge qui, à l'image de Chine Thybaud, connait bien le monde du handicap puisque sa mère s’occupait d’enfants handicapés dans des associations.

"Elle les faisait parfois venir à la maison le week-end. Mais j'étais trop jeune pour réaliser qu'elle nous inculquait une forme d’éducation. Plus tard, ma mère s’est remariée et le fils de mon beau-père était sourd et muet", révèle Stéphane De Groodt qui assure que la série l'a également changé au plus profond de lui-même.

Je n'ai pas eu la chance de connaître des personnes concernées par le handicap Valérie Karsenti

"Au début, j'étais un peu désemparé et maladroit face aux jeunes en situation de handicap. Mais très vite, ils ont brisé la glace en nous montrant qu'ils sont comme nous. Ils nous ont poussé à oublier leur chaise roulante et les regarder tels qu'ils sont vraiment", poursuit-il.

Valérie Karsenti admet qu'elle a découvert un monde qu'elle ne connaissait pas. "Moi, j'ai tout appris avec cette série car je n'ai pas eu la chance de connaître des personnes concernées par le handicap. Je suis sûre que la différence, quelle qu’elle soit, est une chance", estime la comédienne qui déplore que le handicap fasse encore si peur aujourd'hui.

"Si on éduquait les enfants dès leur plus jeune âge à la différence, ça ne poserait plus de problème. Mais notre société est faite de telle manière qu’on exclut volontairement les personnes en situation de handicap. On les empêche de prendre le métro, d’aller au cinéma ou de se rendre au restaurant. Certaines lois ne sont pas respectées, il n’y a pas d’infrastructures adaptées non plus", déplore Valérie Karsenti.

"Heureusement, les choses changent petit à petit", tempère Stéphane De Groodt. "Dans ma génération, il y avait plus de jugement et d’a priori. J’ai l’impression que les jeunes aujourd'hui ont un élan beaucoup plus fort vers l’autre". Même si "aucune œuvre n’a jamais changé le monde", Valérie Karsenti rappelle l'importance de mettre en lumière tous les sujets, même les plus tabous. "Voir une série qui parle de jeunes handicapés, ça s’appelle l’inclusion. Ça va faire du bien à beaucoup de famille de voir qu’elles ne sont pas seules".