"Lycée Toulouse-Lautrec" : qui est Adil Dehbi, l'interprète de Reda ?

Dans la série de TF1, il joue le rôle de Reda, un jeune lycéen en situation de handicap à l'humour ravageur. Véritable clown de la bande, il va vivre une histoire d'amour à laquelle il ne s'attendait pas. Tous les épisodes de "Lycée Toulouse-Lautrec" sont à retrouver en streaming sur TF1+.

C'est le petit malin de la bande. Adil Dehbi est de retour dans la deuxième saison de Lycée Toulouse-Lautrec dans le rôle de Reda. Un personnage de "blagueur léger" qui va gagner en profondeur dans les nouveaux épisodes, comme nous l'a confié le comédien âgé de 26 ans. "On va entrer dans son intimité, dans sa famille et découvrir qu’il n’a pas une grande confiance en lui. Son humour est en réalité une carapace. Il a un rapport très conflictuel avec ses parents, qui lui mettent la pression pour qu’il réussisse à l’école", poursuit le comédien qui a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont toujours soutenu.

C'est d'ailleurs son père, chauffeur de poids lourds, qui l'a poussé à faire du théâtre. "J’ai de la chance d’avoir des parents qui ont tout de suite cru en moi et à ma fibre artistique, je sais que c’est rare. Mais je devais avoir le bac d’abord !", s'amuse ce bon élève qui a eu un parcours scolaire à l'opposé de celui de son personnage.

J’ai toujours voulu faire des projets qui traitent du handicap de manière naturelle, sans misérabilisme Adil Dehbi

Après des premiers pas dans la série d'Arte, Cannabis, Adil Dehbi a joué dans Mauvaises herbes, le film de Kheiron ainsi que dans la série de Damien Chazelle, The Eddy, aux côtés de Leïla Bekhti et Tarah Rahim. Vu dans le film Comment je suis devenu super-héros et la série Je te promets sur TF1, il se voit proposer en 2022 le rôle de Reda, un adolescent en situation de handicap dans la série de Fanny Riedberger, Lycée Toulouse-Lautrec.

"C’est un univers que je connaissais bien dans ma famille", admet Adil Dehbi sans en dire plus. "J’ai toujours voulu faire des projets qui traitent du handicap de manière naturelle, sans misérabilisme. Parce que je sais qu’il y a beaucoup de gravité dans tout cela. On parle de la fragilité de la vie, des hôpitaux, des traitements contre la douleur, mais malgré tout, il y a la vie avant tout et l’acceptation de soi dans le regard des autres. Sans oublier l'amour", poursuit le jeune homme.

Une histoire d'amour pas consensuelle

Et en parlant d'amour, Reda va découvrir qu'il a des sentiments pour Marie-Antoinette, sa copine de toujours, incarnée par la géniale Ness Merad. "Ils vont se rendre compte qu’ils se kiffent ! Leur histoire d’amour va être intéressante parce qu’elle n’est pas consensuelle. Reda va être confronté au rejet de Marie-Antoinette, car elle n’accepte pas son handicap à elle. Ça amène différents questionnements parce qu'on n'aborde jamais la sexualité des personnes handicapées", déplore-t-il.

D'ailleurs, comment appréhende-t-il le fait de jouer une personne en situation de handicap alors qu'il est valide ? "Reda a une démarche particulière parce qu'il a une jambe paralysée, mais on ne sait pas de quoi il souffre exactement, comme pour tous les personnages de la série. Fannie Riedberger m’a juste dit qu’elle s’était inspirée d’un camarade qui avait une jambe un peu folle. Mais c'était un dingue qui faisait du scooter ! C'était parfois un peu compliqué à gérer, car il faut avoir la conscience qu'on a une jambe qui ne fonctionne pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que parfois, sur d’autres tournages, je me mets à boiter. Reda n’est jamais loin de moi !".