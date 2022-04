"Ma guérison prend plus de temps que j’espérais" : Céline Dion reporte à nouveau sa tournée en Europe

"La bonne nouvelle, c’est que je vais un peu mieux mais ça progresse très lentement. C’est très frustrant pour moi. Mes médecins me donnent des traitements, des médicaments mais je souffre encore de spasmes. Ma guérison prend beaucoup plus de temps que j’espérais", poursuit-elle très émue. La chanteuse canadienne n'est pas apparue sur scène depuis plus de six mois. Elle avait déjà reporté sa résidence de Las Vegas en novembre avant de décaler sa tournée nord-américaine. Son show de Birmingham, le 25 mai, devait marquer ses retrouvailles avec le public.