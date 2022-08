"Ma première chanson en six ans" : Britney Spears dévoile "Hold me closer", son duo avec Elton John

Britney Spears en a fait du chemin en neuf mois. Elle a repris en main son quotidien, a enfin organisé le mariage de princesse dont elle rêvait pour son union à Sam Asghari et doit faire face aux attaques médiatiques du père de ses enfants. Son retour en scène, elle le doit au mari d’Elton John. Un an après son duo avec Dua Lipa "Cold heart", le chanteur britannique a concocté avec son producteur Andrew Watt un nouveau titre mêlant ses tubes "Tiny dancer", "The One" et "Don’t go breaking my heart". Mais qui pour l’interpréter avec lui ? David Furnish, sa moitié, "a dit que ce serait merveilleux que Britney le fasse (…). J’ai trouvé que c’était une excellente idée. Elle n’avait rien fait depuis si longtemps et je suis depuis longtemps ce qui lui est arrivé", raconte l’artiste au Guardian.