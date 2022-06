"Madame est servie" : la série culte des années 1980 revient pour une nouvelle saison

D’après Deadline, la nouvelle saison sera centrée sur les personnages de Tony et Samantha, devenue maman célibataire, Tony Danza et Alyssa Milano retrouvant les personnages qui les ont rendus célèbres. Judith Light reprendra également le rôle d’Angela, mais ne serait cette fois qu’au second plan. Le site spécialisé ne fait en revanche pas état de la présence ou non de Danny Pintauro qui incarnait Jonathan, le fils d'Angela.