Madonna se confie sur ses enfants : "Grandir avec une mère comme moi, c'est un défi"

Madonna a donné naissance à Lourdes, 26 ans, et Rocco, 22 ans, et a adopté David, 17 ans, Mercy, 16 ans et les jumelles Estere et Stella au Malawi. "Une grande partie de mon bonheur découle d’eux", assure la reine de la pop, qui parle de "bataille" pour qualifier ses difficultés à concilier sa vie de mère et son travail. "Encore aujourd’hui, je peine à comprendre comment on peut y arriver. Qui que l’on soit, faire des enfants et les élever est une œuvre d’art. Personne ne vous donne le mode d’emploi, on doit apprendre de ses erreurs", note-t-elle.