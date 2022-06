Madonna a trouvé l'héroïne de son biopic sur Netflix

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. À 63 ans, Madonna s'apprête à réaliser son biopic pour le cinéma. D'après Variety, la chanteuse a trouvé la perle rare pour l'incarner à l'écran. Il s'agit de Julia Garner, la star de la série Inventing Anna sur Netflix. La comédienne de 28 ans a été choisie parmi une douzaine de candidates dont Florence Pugh, Odessa Young et Alexa Demie.

Si la comédienne new-yorkaise n'a pas encore officiellement accepté l'offre, on se doute qu'elle ne passera pas à côté de ce rôle tant convoité et qui a nécessité des mois de casting. Car pour jouer la reine de la pop à ses débuts, il faut savoir évidemment danser et chanter. Lauréate de deux Emmy Awards pour son rôle de Ruth Langmore dans Ozark, Julia Garner a visiblement coché toutes les cases.