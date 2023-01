Madonna de retour sur scène : ces 10 chansons qu’on adorerait entendre sur sa tournée best of

Appels au boycott et colère de l’Église. Même le pape Jean-Paul II a condamné le clip qui accompagne "Like a prayer". Madonna y danse devant une croix en feu, embrasse un Jésus noir et dénonce les injustices raciales. La réalisatrice expliquera au magazine Rolling Stone avoir voulu "parler de l’extase et montrer la relation entre l’extase sexuelle et religieuse". Le scandale n’empêche pas la chanson de se classer numéro un et d’être l’une des plus populaires du répertoire de la Madone plus de 30 ans plus tard.