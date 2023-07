Toujours convalescente, Madonna fête les 40 ans de son premier album en dansant sur Instagram

"Être capable de bouger mon corps et de danser me fait me sentir un peu plus la plus chanceuse du monde", écrit-elle en faisant un jeu de mots sur le titre de sa chanson "Lucky Star" difficilement traduisible en français. C’est au rythme de ce morceau que la sexagénaire a choisi de danser pour donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "Merci à tous mes fans et amis ! Vous devez être mes bonnes étoiles aussi ! Et joyeux 40e anniversaire à mon tout premier album", écrit-elle en légende de son post liké plus de 85.000 fois en une demi-heure.