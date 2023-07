Madonna sort du silence et maintient ses concerts en France : "J’ai ressenti votre amour"

Madonna est de retour ! Hospitalisée à New York le 24 juin dernier suite à une grave infection bactérienne, la chanteuse de 64 ans s’adresse à ses fans dans un message posté ce lundi soir sur Instagram. "Merci pour votre énergie positive. Vos prières et vos paroles de guérison et d’encouragement. J’ai ressenti votre amour. Je suis sur la route de la guérison et incroyablement reconnaissante pour toutes les bénédictions dans ma vie", écrit-elle.