Madonna hospitalisée en urgence : ses proches "ont cru la perdre"

Mère de six enfants – Lourdes (26 ans), Rocco (22 ans), David (17 ans), Mercy (17 ans) et les jumelles Stella et Estere (10 ans) – Madonna ne s'est pas ménagée ces derniers mois. Perfectionniste, la chanteuse aurait travaillé 24 heures sur 24 pour s'assurer que sa tournée soit parfaite.

Elle s'est épuisée à la tâche et n'a pas suffisamment pris soin d'elle. "Elle se croit invincible. Elle s’est surmenée pour préparer sa tournée. Nous craignons qu’elle continue à faire passer sa carrière et sa célébrité avant sa santé jusqu’à ce qu’elle meure", déplore la source.