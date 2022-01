Magali Berdah, l'agent des stars de la téléréalité, se lance dans l'interview politique avec Eric Zemmour

"Donc je me dis peut-être que si je vais les rencontrer avec des questions et des mots simples, ils me répondront simplement", abonde Magali Berdah qui assure avoir déjà reçu "des réponses positives" de la part de plusieurs candidats. Pour elle, le fait qu'ils acceptent d'être suivis par des personnes "comme elle" en dit long sur l'évolution du paysage politique.