Maggie Smith, l’actrice de "Harry Potter", devient à 88 ans l’égérie de Loewe

Cheveux gris et rides apparentes, on découvre la star poser tour à tour sur un canapé ou face à un mur de brique avec des modèles de sacs qui font le succès de Loewe. Vêtue d'une robe à volants noire et blanche ou enveloppée dans un manteau brun et vert, Maggie Smith se prête à l'exercice avec l'air malicieux qu'on lui connait. Un véritable pied de nez à l'industrie de la mode, qui a plutôt tendance à mettre en avant de jeunes personnalités plutôt que des seniors.

Il faut dire que Maggie Smith n'a rien à en envier aux comédiennes dont elle a l'âge d'être la grand-mère. Lauréate de deux Oscars, trois Golden Globes, cinq Bafta, quatre Emmy Awards, sa filmographie est à la hauteur de son immense talent. Grande actrice de théâtre, elle a joué dans de nombreux succès populaires comme Mort sur le Nil (1978), Le Choc des Titans (1981), Chambre avec vue (1986), Hook ou la Revanche du capitaine Crochet (1991), Sister Act (1992) ou encore Gosford Park (2001).