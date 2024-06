TF1 donne le coup d'envoi de la saison 4 de "Magnum", remake de la série à succès des années 1980. Contrairement à Tom Selleck, l'acteur Jay Hernandez a choisi de ne pas se faire pousser la moustache. Il faut dire que son illustre prédécesseur en avait fait sa marque de fabrique, presque malgré lui.

Il était une fois à la télévision. Le 11 décembre 1980, le public américain faisait connaissance avec Thomas Magnum, un personnage né de l’imagination de Donald P. Bellisario et Glenn A. Larson. Suite à un pari, ce vétéran du Vietnam occupe la résidence d’un célèbre auteur de polar à Hawaï, à condition d’en assurer la sécurité. Ce beau gosse à l’humour ravageur roule en Ferrari et drague tout ce qui bouge entre deux enquêtes. Signe distinctif ? L’épaisse moustache de l’acteur Tom Selleck, entrée dans l’histoire du petit écran.

En 2018, trois décennies tout juste après la diffusion de la huitième saison, la chaîne CBS commandait une nouvelle mouture de cette série culte pour toute une génération. À la recherche d’un nouveau visage, les producteurs jettent leur dévolu sur Jay Hernandez, un jeune acteur américano-mexicain qu’on a pu voir au cinéma dans Friday Night Lights, le film d’horreur Hostel ou encore le remake américain de LOL, la comédie de Lisa Azuelos.

CBS

À l’annonce du projet, les fans s’interrogent : le petit nouveau va-t-il porter la moustache ? "C’est l’une des premières questions que je me suis posée", avouera Jay Hernandez au site Collider lors du lancement de la série. "Je me suis demandé : 'Est-ce que je devrais la faire pousser ? Est-ce que je ne devrais pas ?' Et puis au bout du compte, j’ai décidé que je ne pourrais jamais être à la hauteur et que m’en débarrasser serait l’idée la plus intelligente." De là à dire que la pilosité de l’original appartient à une autre époque…

"Les producteurs voulaient quelque chose de différent", admettait l’acteur. "Ils ne voulaient pas essayer de remplacer Tom Selleck ni de trouver quelqu’un qui lui ressemblerait. Ça aurait été la catastrophe assurée ! En lisant le scénario, j’ai compris qu’ils voulaient faire une mise à jour de la série. De la même manière, ils ont remplacé le majordome Higgins par une femme. Ils ont aussi ajouté de l’action mais il y a toujours une touche de comédie et de drame comme dans l’originale (…) Tous les éléments sont là, mais ça sonne neuf."

Je ne suis pas né avec la moustache ! Tom Selleck dans "Hemisphere"

En se privant de moustache, Jay Hernandez s’est peut-être également évité un sacré casse-tête pour la suite de sa carrière. Avant Magnum, Tom Selleck avait déjà une solide réputation d’acteur de série télé… sans pilosité faciale. Après le succès de la série, elle est devenue sa marque de fabrique. Il la portait par exemple dans le remake américain de Trois Hommes et un couffin, énorme succès américain. Et lorsqu’il la rase dix ans plus tard pour la comédie In & Out avec Kevin Kline, il est littéralement méconnaissable.

En 2010, l’acteur fait un retour au premier plan grâce à la série Blue Bloods, dans laquelle il interprète Frank Reagan, le chef de la police de New York. À l’époque, il propose à la production de se séparer de sa moustache, persuadé qu’il entrera plus facilement dans la peau de son personnage catholique traditionaliste. Consultée en urgence, la chaîne CBS le convaincra de ranger son rasoir. Et la série sera un succès. Moustachu un jour, moustachu toujours ?

"Je ne suis pas né avec", raconte Tom Selleck dans la revue Hemisphere à l’occasion de la sortie de sa biographie. "Après les années 60, c’était assez courant, et il se trouve que j’en avais une, et je l’aimais bien, et c’est tout (…) Maintenant je ne peux pas vous dire le nombre de talk-shows où on m’a pris à part pour me dire : 'Tout monde dans le public va porter une fausse moustache et nous voulons que vous ayez l’air surpris. Ce sera génial.' Et à chaque fois, je répondais : 'Merci, mais je l’ai déjà fait dans sept émissions ! Donc ça ne me fait plus rigoler'."