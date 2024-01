"Maison de retraite 2" : Kev Adams assure qu’il ne "soutient absolument pas" Gérard Depardieu

L'humoriste Kev Adams retrouve son rôle d'homme à tout faire dans "Maison de retraite 2", en salles le 14 février. Son personnage décédé dans le premier volet, Gérard Depardieu y fait une apparition dans une séquence en flashback. Critiqué pour ses propos lors d'une avant-première début janvier, la star du film fait une mise au point auprès de nos confrères du "Parisien".

Ce sera peut-être sa dernière apparition au cinéma. Dans Maison de retraite 2, la suite de la comédie à succès en salles le 14 février prochain, les spectateurs reverront Gérard Depardieu dans le rôle de Lino Vartan. Un simple flashback puisque le truculent pensionnaire des Mimosas est décédé dans le premier volet. L’acteur n’a donc pas participé au tournage, au printemps 2023.

Interrogé mercredi au Festival de l’Alpe d’Huez par BFMTV, la star du film Kev Adams a révélé que l’équipe a "pensé supprimer" la scène où Depardieu apparaît. Elle a toutefois été maintenue pour les spectateurs qui n’ont pas vu le premier film. "Pour moi, il ne fait pas du tout partie de cette aventure", insiste le jeune acteur. "C’est même parfois un peu dérangeant, gênant de devoir parler de cette polémique".

Quand je le vois se comporter comme un porc dans "Complément d’enquête", je trouve ça dégueulasse, inacceptable Kev Adams dans Le Parisien

Si l’humoriste doit se justifier aujourd’hui, c’est en raison de ses propos lors de l’avant-première film à Brest, le 2 janvier dernier, relayés dans une vidéo publiée sur TikTok. "Je pense que c'est certainement le plus grand acteur français. Sans aucun doute, d’ailleurs", voit-on Kev Adams répondre à la question d’un spectateur. "Moi, j'ai adoré travailler avec lui, j'ai appris beaucoup. Et évidemment, il n'a jamais eu de comportement déplacé que ce soit verbal ou physique sur notre plateau de tournage", ajoute-t-il.

Dans un entretien publié ce jeudi par Le Parisien, Kev Adams explique que la question provenait "d’un môme de 7-8 ans qui me demandait, en gros, si Gérard Depardieu était un monstre. Moi je prends des pincettes, j’essaie de terminer ma présentation de façon positive. Et après on titre 'Kev Adams soutien Depardieu'. Ce n’est pas absolument pas le cas ! Je ne le soutiens pas ! Quand je le vois se comporter comme un porc dans "Complément d’enquête", je trouve ça dégueulasse, inacceptable. Il est temps que ces comportements cessent sur les tournages et soient condamnés."

Kev Adams revient également sur les déclarations dans Mediapart d’une technicienne qui déclare avoir été victime de propos et de grognements obscènes de la part de Gérard Depardieu sur le tournage du premier volet. "Si j’avais assisté à cela, je l’aurais immédiatement dénoncé", assure-t-il. "Tout Depardieu qu’il est, je l’aurais envoyé se faire voir ! J’ai été élevé principalement par des femmes : pour moi, c’est intolérable de leur manquer de respect de quelque manière que ce soit."

Mis en examen pour viol depuis 2020 dans l’affaire Charlotte Arnould, Gérard Depardieu fait également l’objet d’une plainte pour agressions sexuelles de la comédienne Hélène Darras et d’une plainte pour viol de la journaliste espagnole Ruth Baza. Le monstre sacré du cinéma français nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Depuis la publication d’une lettre ouverte dans Le Figaro, il reste muré dans le silence.