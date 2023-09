Désormais ouverte au public, combien coûte la maison de Serge Gainsbourg ?

En face de la maison Gainsbourg, un autre site vient également d'ouvrir pour en apprendre plus sur la vie de Serge Gainsbourg. Au numéro 14 de la rue de Verneuil, les curieux pourront donc profiter "d’un musée, d’une librairie-boutique et du " Gainsbarre'", qui fera office de "café en journée" et de "piano-bar de nuit", précise le site web de la maison Gainsbourg.