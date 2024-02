Malade, Adele "prend une pause" et met sa résidence à Las Vegas à l’arrêt

La chanteuse britannique est contrainte de reporter les concerts qu’elle devait donner ces cinq prochaines semaines pour raisons médicales. Dix dates seront reprogrammées à une date ultérieure sur ordre de ses médecins. "Je vous aime, vous allez me manquer comme des fous et je suis désolée pour le désagrément", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

Son corps dit stop. Deux ans après avoir commencé à faire chanter Las Vegas tous les week-ends, Adele est forcée de reporter ses prochaines représentations pour raisons médicales. "Malheureusement, je dois faire une pause et interrompre ma résidence", explique sur Instagram la chanteuse britannique qui raconte avoir été "malade" lors de sa dernière série de concerts et les jours suivants. "Je n'ai pas eu la chance de retrouver ma pleine santé avant la reprise des spectacles et maintenant je suis à nouveau malade. Malheureusement, cela a eu un impact sur ma voix", poursuit-elle.

"Sur ordre des médecins, je n'ai pas d'autre choix que de me reposer complètement", souligne-t-elle. Alors c’est au chaud dans son lit qu’elle passera les cinq week-ends à venir. Elle assure que son équipe est "déjà en train de régler les détails" pour reprogrammer les dix représentations concernées à une date ultérieure. La trentenaire présente également ses excuses pour "le désagrément", bien consciente que bon nombre de ses fans font le déplacement depuis le monde entier pour entendre sa voix de velours à Las Vegas. C’est au Colosseum du Caesars Palace, construit spécialement pour Céline Dion il y a 20 ans, qu'elle chante tous les week-ends.

L’interprète de "Hello" doit reprendre pour un mois le cours de sa résidence, intitulée "Weekends with Adele", dès le 17 mai. Elle s’envolera ensuite pour l’Europe, où elle ne s’est plus produite depuis 2016. La star passera le mois d’août à Munich pour une série de concerts exceptionnels à guichets fermés malgré des prix exorbitants, allant jusqu'à 400 euros les places en fosse debout. Elle se produira à dix reprises dans "un stade pop-up unique et sur mesure" en extérieur créé pour elle devant 80.000 spectateurs chaque soir. Comme si elle remplissait dix fois le Stade de France.