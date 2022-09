Malade, Bruce Willis a vendu les droits de son image pour qu'un jumeau numérique le remplace à l'écran

L’acteur de 67 ans et cette société avaient déjà travaillé ensemble l’an dernier pour les besoins d’une publicité destinée à l’opérateur téléphonique russe Megafon en se basant sur son visage dans Piège de Cristal et Le Cinquième Élément. Sur le plateau, un comédien avait pris sa place sans qu'il ait besoin de bouger de son fauteuil en Californie. Ravi du résultat, il a donc décidé d’aller plus loin en signant un deal dont le montant n’a pas été précisé.