Malade, Bruce Willis retrouve le sourire en dansant avec sa fille de 10 ans sur Instagram

Bruce Willis y apparaît aux côtés de sa fille Mabel qui, du haut de ses 10 ans, tente de lui apprendre une chorégraphie. Si elle se débrouille plutôt bien, le sexagénaire semble éprouver plus de difficultés et provoque le rire de sa cadette. La courte séquence, qui se déroule au rythme du tube "About damn time" de la popstar Lizzo, a été partagée par la femme de l’acteur sur son compte Instagram. Le succès a été immédiat avec 2,7 millions de vues. Emma Heming Willis ouvre régulièrement les portes de leur vie de famille sur ses réseaux sociaux, entourée de son époux et de leurs deux filles dont la plus jeune, Evelyn, n'a que 8 ans. La semaine précédente, c’est une autre de ses vidéos qui a dépassé le million de clics.