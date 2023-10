Malade, Christine and the Queens annule tous ses concerts jusqu’à la fin de l’année

Coup d’arrêt pour Christine and the Queens. Alors que l’artiste français s’apprêtait à reprendre sa tournée 2023 en Amérique du Nord ce week-end, son entourage annonce leur annulation pure et simple pour raisons de santé.

"Red (alias Christine and the Queens) a été malade aujourd’hui et, sur les conseils des médecins, forcé de prendre la décision difficile d’annuler toutes les dates de tournée restantes pour 2023", peut-on lire dans un communiqué publié dimanche soir sur Instagram. "Les remboursements sont disponibles au point d’achat", est-il précisé.