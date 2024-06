La princesse de Galles a effectué son grand retour en public dans le cadre du défilé "Trooping The Colour", samedi. En robe blanche et chapeau assorti, elle est apparue au balcon de Buckingham avec la famille royale. Une image forte, alors que les rumeurs les plus folles avaient circulé avant l'annonce de son cancer en mars.

En habits de lumière... et sans retouche. Six mois après l’annonce de son hospitalisation, et moins de deux mois après avoir révélé qu’elle souffrait d’un cancer, Kate Middleton fait son retour officiel en public ce samedi à Londres lors des célébrations de l’anniversaire de Charles III.

En robe blanche et chapeau assortie, la princesse de Galles est d’abord apparue dans un carrosse, aux côtés du prince William et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Souriante, elle a franchi à pied les portes de Buckingham Palace pour assister à la cérémonie Trooping The Colour, avant que les membres de la famille royale rejoignent Charles III et la reine Camilla au balcon pour saluer la foule.

Kate en famille au balcon de Buckingham, samedi 15 juin à Londres. - AFP

Cette image forte, voilà des semaines que les Britanniques l’attendaient. Car outre-Manche, la santé de Kate a donné naissance aux rumeurs les plus folles. Sans parler de l’affaire de la photo retouchée, une maladresse que la mère de George, Charlotte et Louis a traîné plusieurs semaines avant qu’elle se décide à communiquer sur santé.

Dans le message annonçant vendredi sa participation aux célébrations, la princesse de Galles en avait profité pour faire le point sur son combat contre le cancer. "Je fais de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours", a-t-elle écrit, précisant que son traitement doit se poursuivre "encore pendant plusieurs mois".