Malade, Morrissey annule sa tournée américaine

Après avoir assuré des concerts dans l'ouest des Etats-Unis, le chanteur de 55 ans aurait dû se produire à Baltimore, Washington et New York. Mais après un concert à Boston, samedi 7 juin, il a été pris d'une "forte fièvre", selon un communiqué publié sur son site True-to-you.net . Et "dans l'intérêt de son prompt rétablissement, tous les concerts prévus ont été annulés", rapporte son entourage sur la page Facebook dédié au chanteur.



Coupable : le rhume de Kristeen Young, sa première partie



Morrissey aurait attrapé l'"atroce rhume" dont était atteinte Kristeen Young qui assurait sa première partie. Un rhume qui s'est transformé en "infection respiratoire" chez lui, tandis que la chanteuse annulait à son tour ses participations. Celle-ci réfute néanmoins sa part de responsabilité, en contre-attaquant sur Facebook : "Je suis désolée que Morrissey ne se sente pas bien. Mais je ne peux pas supporter ces mensonges concernant ma santé. C'en est trop". Cliff Richard, avec qui il devait chanter à Brooklyn le 21 juin, s'est dit "très déçu" de cette annulation. Le 2 juin, l'ex-leader des Smiths avait déjà souffert d'une crise d'allergie qui l'a laissé K.-O pendant 16 heures. L'an dernier, il avait déjà annulé 22 dates aux Etats-Unis après d'autres ennuis de santé, dont un ulcère.