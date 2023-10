Bruce Willis "est toujours Bruce", mais "la joie de vivre n’est plus là"

Glenn Gordon Caron est, lui, persuadé que Bruce Willis le reconnaît à chaque fois qu’il le voit, "au bout d’une à trois minutes". Il précise toutefois que l’acteur, contraint d’arrêter sa prolifique carrière au printemps 2022, "s’exprime avec difficulté". De son aveu, le comédien "était un lecteur vorace", mais refusait que ça se sache. "Il ne lit plus maintenant. Toutes ces compétences linguistiques ne sont plus à sa disposition, et pourtant il est toujours Bruce", dit-il. Et de conclure : "Quand on est avec lui, on sait qu'il est Bruce et on est reconnaissant qu'il soit là, mais la joie de vivre n'est plus là".