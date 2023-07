Brigitte Bardot victime d'un malaise : son mari donne des nouvelles rassurantes

Selon lui, BB va mieux et elle se repose désormais dans leur maison de la Madrague, sans assistance respiratoire. "Comme toutes les personnes d'un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans. Il ne faut pas qu'elle fasse d'efforts inutiles", poursuit-il, tout en précisant que sa femme se plaignait depuis plusieurs jours de la chaleur. "Son pouls va bien, son cœur aussi et sa tension est bonne mais les choses restent fragiles", a-t-il conclu.