Malgré les critiques, "Napoléon" de Ridley Scott s’empare de la tête du box-office français

Sorti mercredi, "Napoléon" de Ridley Scott a réalisé le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine. Avec 121.840 entrées, il offre au réalisateur britannique son plus gros score depuis 2017. Aux États-Unis, ce biopic historique avec Joaquin Phoenix réalise également un score prometteur.

Difficile de passer à côté. Précédé d’une vive polémique sur ses imprécisions historiques, et des critiques françaises plutôt mitigées, Napoléon de Ridley Scott a suscité la curiosité des spectateurs ce mercredi. Avec 121.840 entrées sur 743 écrans, il s’est emparé sans trembler de la tête du box-office.

Mieux que le dernier Indiana Jones

Si on est loin du carton de Gladiator en son temps (195.000 entrées en 2000), les retrouvailles du cinéaste britannique avec Joaquin Phoenix lui permettent de s’offrir son meilleur démarrage depuis Alien Covenant (143.000 entrées en 2017). House of Gucci, son film précédent, n'avait attiré que 33 000 spectateurs pour son premier jour en 2021.

Ce score prometteur place Napoléon au 19ème rang des démarrages de 2023. À titre de comparaison, c'est moins que les 160.000 entrées d'Oppenheimer de Christopher Nolan le 19 juillet dernier. Mais mieux que les 115.000 tickets d'Indiana et le cadran de la destinée avec Harrison Ford le 28 juin.

Aux Etats-Unis, Napoléon est exceptionnellement sorti ce mercredi, à l’aube du week-end du Thanskgiving, avec 7 millions de dollars de recettes à la clé. Dimanche soir, il pourrait devancer le Disney de Noël Wish et ramasser entre 36,5 et 37,5 millions de dollars de recettes, d’après les premières estimations.