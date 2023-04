Malgré les polémiques et les soupçons, "Le Retour" de Catherine Corsini ira bien à Cannes

Ce lundi soir, la sélection officielle du 76e Festival de Cannes s’est également enrichie de Black Flies, un film de Jean-Stéphane Sauvaire avec Sean Penn en compétition. Mais aussi de plusieurs films français comme L’Abbé Pierre – Une vie de combats de Frédéric Tellier avec Benjamin Lavernhe présenté hors compétition, L’amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melvil Poupaud en section Cannes Première et Une nuit dans lequel Alex Lutz dirige et joue avec Karin Viard en section Un certain regard.