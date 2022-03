Malik Bentalha ("Sonic 2") : "J’ai retrouvé l’univers avec lequel je m’éclatais plus jeune"

Il a grandi une manette à la main. Alors, il n’a pas fallu trop le convaincre de rejoindre l’aventure Sonic. Deux ans après un premier film mêlant prises de vues réelles et animation, Malik Bentalha retrouve le hérisson bleu de l’écurie SEGA pour une deuxième partie survitaminée. "J’ai l’impression qu’il est mieux que le premier parce qu’il y a plus d’aventure, plus de rigolade, plus de vitesse", nous assure l’humoriste. "Parfois quand je doublais, j’étais carrément pris dans le film et j’en oubliais de poser ma voix", raconte-t-il.